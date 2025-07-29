Moedas / GTLS
GTLS: Chart Industries Inc
199.83 USD 0.15 (0.08%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GTLS para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 199.71 e o mais alto foi 200.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Chart Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
199.71 200.19
Faixa anual
104.60 220.03
- Fechamento anterior
- 199.98
- Open
- 199.85
- Bid
- 199.83
- Ask
- 200.13
- Low
- 199.71
- High
- 200.19
- Volume
- 158
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.42%
- Mudança de 6 meses
- 40.85%
- Mudança anual
- 63.05%
