GRF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Eagle Capital Growth Fund Inc hisse senedi 10.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.75 - 10.93 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. GRF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Eagle Capital Growth Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Eagle Capital Growth Fund Inc hisse senedi şu anda 10.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.50% ve USD değerlerini izler. GRF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GRF hisse senedi nasıl alınır? Eagle Capital Growth Fund Inc hisselerini şu anki 10.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.83 ve Ask 11.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.91% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GRF fiyat hareketlerini takip edin.

GRF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Eagle Capital Growth Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.85 - 11.68 ve mevcut fiyatı 10.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.83 veya Ask 11.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.03% ve 6 aylık değişim oranı 10.29% değerlerini karşılaştırır. GRF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. hisse senedi yıllık olarak 11.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.85 - 11.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Eagle Capital Growth Fund Inc performansını takip edin.

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.85 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.85 - 11.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GRF fiyat hareketlerini izleyin.