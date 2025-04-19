- Visão do mercado
GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
A taxa do GRF para hoje mudou para -2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.75 e o mais alto foi 10.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Eagle Capital Growth Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GRF hoje?
Hoje Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) está avaliado em 10.83. O instrumento é negociado dentro de 10.75 - 10.93, o fechamento de ontem foi 11.14, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GRF em tempo real.
As ações de Eagle Capital Growth Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente Eagle Capital Growth Fund Inc está avaliado em 10.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.50% e USD. Monitore os movimentos de GRF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GRF?
Você pode comprar ações de Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) pelo preço atual 10.83. Ordens geralmente são executadas perto de 10.83 ou 11.13, enquanto 4 e -0.91% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GRF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GRF?
Investir em Eagle Capital Growth Fund Inc envolve considerar a faixa anual 8.85 - 11.68 e o preço atual 10.83. Muitos comparam 1.03% e 10.29% antes de enviar ordens em 10.83 ou 11.13. Estude as mudanças diárias de preço de GRF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
O maior preço de EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) no último ano foi 11.68. As ações oscilaram bastante dentro de 8.85 - 11.68, e a comparação com 11.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eagle Capital Growth Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
O menor preço de EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) no ano foi 8.85. A comparação com o preço atual 10.83 e 8.85 - 11.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GRF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GRF?
No passado Eagle Capital Growth Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.14 e 9.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.14
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Low
- 10.75
- High
- 10.93
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -2.78%
- Mudança mensal
- 1.03%
- Mudança de 6 meses
- 10.29%
- Mudança anual
- 9.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.