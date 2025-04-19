- 概要
GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
GRFの今日の為替レートは、-2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり10.55の安値と10.65の高値で取引されました。
Eagle Capital Growth Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GRF News
- イーグルキャピタルグロース社長シムズ氏、2万1500ドル相当の株式を購入
- Eagle capital growth president Sims buys $21,500 in shares
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Eagle capital growth president & CEO Sims buys $43,790 in stock
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
よくあるご質問
GRF株の現在の価格は？
Eagle Capital Growth Fund Incの株価は本日10.55です。10.55 - 10.65内で取引され、前日の終値は10.83、取引量は4に達しました。GRFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Eagle Capital Growth Fund Incの株は配当を出しますか？
Eagle Capital Growth Fund Incの現在の価格は10.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.67%やUSDにも注目します。GRFの動きはライブチャートで確認できます。
GRF株を買う方法は？
Eagle Capital Growth Fund Incの株は現在10.55で購入可能です。注文は通常10.55または10.85付近で行われ、4や-0.66%が市場の動きを示します。GRFの最新情報はライブチャートで確認できます。
GRF株に投資する方法は？
Eagle Capital Growth Fund Incへの投資では、年間の値幅8.85 - 11.68と現在の10.55を考慮します。注文は多くの場合10.55や10.85で行われる前に、-1.59%や7.43%と比較されます。GRFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の株の最高値は？
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の過去1年の最高値は11.68でした。8.85 - 11.68内で株価は大きく変動し、10.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eagle Capital Growth Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の株の最低値は？
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.(GRF)の年間最安値は8.85でした。現在の10.55や8.85 - 11.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GRFの動きはライブチャートで確認できます。
GRFの株式分割はいつ行われましたか？
Eagle Capital Growth Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.83、6.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.83
- 始値
- 10.62
- 買値
- 10.55
- 買値
- 10.85
- 安値
- 10.55
- 高値
- 10.65
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -2.59%
- 1ヶ月の変化
- -1.59%
- 6ヶ月の変化
- 7.43%
- 1年の変化
- 6.67%
