GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc

10.55 USD 0.28 (2.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRFの今日の為替レートは、-2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり10.55の安値と10.65の高値で取引されました。

Eagle Capital Growth Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GRF株の現在の価格は？

Eagle Capital Growth Fund Incの株価は本日10.55です。10.55 - 10.65内で取引され、前日の終値は10.83、取引量は4に達しました。GRFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Eagle Capital Growth Fund Incの株は配当を出しますか？

Eagle Capital Growth Fund Incの現在の価格は10.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.67%やUSDにも注目します。GRFの動きはライブチャートで確認できます。

GRF株を買う方法は？

Eagle Capital Growth Fund Incの株は現在10.55で購入可能です。注文は通常10.55または10.85付近で行われ、4や-0.66%が市場の動きを示します。GRFの最新情報はライブチャートで確認できます。

GRF株に投資する方法は？

Eagle Capital Growth Fund Incへの投資では、年間の値幅8.85 - 11.68と現在の10.55を考慮します。注文は多くの場合10.55や10.85で行われる前に、-1.59%や7.43%と比較されます。GRFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の株の最高値は？

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の過去1年の最高値は11.68でした。8.85 - 11.68内で株価は大きく変動し、10.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eagle Capital Growth Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.の株の最低値は？

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.(GRF)の年間最安値は8.85でした。現在の10.55や8.85 - 11.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GRFの動きはライブチャートで確認できます。

GRFの株式分割はいつ行われましたか？

Eagle Capital Growth Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.83、6.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.55 10.65
1年のレンジ
8.85 11.68
以前の終値
10.83
始値
10.62
買値
10.55
買値
10.85
安値
10.55
高値
10.65
出来高
4
1日の変化
-2.59%
1ヶ月の変化
-1.59%
6ヶ月の変化
7.43%
1年の変化
6.67%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%