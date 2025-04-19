КотировкиРазделы
Валюты / GRF
Назад в Рынок акций США

GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc

10.83 USD 0.31 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRF за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.75, а максимальная — 10.93.

Следите за динамикой Eagle Capital Growth Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GRF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRF сегодня?

Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) сегодня оценивается на уровне 10.83. Инструмент торгуется в пределах 10.75 - 10.93, вчерашнее закрытие составило 11.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eagle Capital Growth Fund Inc?

Eagle Capital Growth Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.50% и USD. Отслеживайте движения GRF на графике в реальном времени.

Как купить акции GRF?

Вы можете купить акции Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) по текущей цене 10.83. Ордера обычно размещаются около 10.83 или 11.13, тогда как 4 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRF?

Инвестирование в Eagle Capital Growth Fund Inc предполагает учет годового диапазона 8.85 - 11.68 и текущей цены 10.83. Многие сравнивают 1.03% и 10.29% перед размещением ордеров на 10.83 или 11.13. Изучайте ежедневные изменения цены GRF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?

Самая высокая цена EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) за последний год составила 11.68. Акции заметно колебались в пределах 8.85 - 11.68, сравнение с 11.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eagle Capital Growth Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?

Самая низкая цена EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) за год составила 8.85. Сравнение с текущими 10.83 и 8.85 - 11.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRF?

В прошлом Eagle Capital Growth Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.14 и 9.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.75 10.93
Годовой диапазон
8.85 11.68
Предыдущее закрытие
11.14
Open
10.93
Bid
10.83
Ask
11.13
Low
10.75
High
10.93
Объем
4
Дневное изменение
-2.78%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
10.29%
Годовое изменение
9.50%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.