GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
Курс GRF за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.75, а максимальная — 10.93.
Следите за динамикой Eagle Capital Growth Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GRF
- Президент Eagle Capital Growth Симс покупает акции на $21 500
- Eagle capital growth president Sims buys $21,500 in shares
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Eagle capital growth president & CEO Sims buys $43,790 in stock
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRF сегодня?
Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) сегодня оценивается на уровне 10.83. Инструмент торгуется в пределах 10.75 - 10.93, вчерашнее закрытие составило 11.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eagle Capital Growth Fund Inc?
Eagle Capital Growth Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.50% и USD. Отслеживайте движения GRF на графике в реальном времени.
Как купить акции GRF?
Вы можете купить акции Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) по текущей цене 10.83. Ордера обычно размещаются около 10.83 или 11.13, тогда как 4 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRF?
Инвестирование в Eagle Capital Growth Fund Inc предполагает учет годового диапазона 8.85 - 11.68 и текущей цены 10.83. Многие сравнивают 1.03% и 10.29% перед размещением ордеров на 10.83 или 11.13. Изучайте ежедневные изменения цены GRF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Самая высокая цена EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) за последний год составила 11.68. Акции заметно колебались в пределах 8.85 - 11.68, сравнение с 11.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eagle Capital Growth Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Самая низкая цена EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) за год составила 8.85. Сравнение с текущими 10.83 и 8.85 - 11.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRF?
В прошлом Eagle Capital Growth Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.14 и 9.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.14
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Low
- 10.75
- High
- 10.93
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -2.78%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 10.29%
- Годовое изменение
- 9.50%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.