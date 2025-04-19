报价部分
货币 / GRF
回到股票

GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc

10.83 USD 0.31 (2.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GRF汇率已更改-2.78%。当日，交易品种以低点10.75和高点10.93进行交易。

关注Eagle Capital Growth Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

GRF新闻

常见问题解答

GRF股票今天的价格是多少？

Eagle Capital Growth Fund Inc股票今天的定价为10.83。它在10.75 - 10.93范围内交易，昨天的收盘价为11.14，交易量达到4。GRF的实时价格图表显示了这些更新。

Eagle Capital Growth Fund Inc股票是否支付股息？

Eagle Capital Growth Fund Inc目前的价值为10.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.50%和USD。实时查看图表以跟踪GRF走势。

如何购买GRF股票？

您可以以10.83的当前价格购买Eagle Capital Growth Fund Inc股票。订单通常设置在10.83或11.13附近，而4和-0.91%显示市场活动。立即关注GRF的实时图表更新。

如何投资GRF股票？

投资Eagle Capital Growth Fund Inc需要考虑年度范围8.85 - 11.68和当前价格10.83。许多人在以10.83或11.13下订单之前，会比较1.03%和。实时查看GRF价格图表，了解每日变化。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.的最高价格是11.68。在8.85 - 11.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eagle Capital Growth Fund Inc的绩效。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最低价格是多少？

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.（GRF）的最低价格为8.85。将其与当前的10.83和8.85 - 11.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRF股票是什么时候拆分的？

Eagle Capital Growth Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.14和9.50%中可见。

日范围
10.75 10.93
年范围
8.85 11.68
前一天收盘价
11.14
开盘价
10.93
卖价
10.83
买价
11.13
最低价
10.75
最高价
10.93
交易量
4
日变化
-2.78%
月变化
1.03%
6个月变化
10.29%
年变化
9.50%
