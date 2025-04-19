GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
今日GRF汇率已更改-2.78%。当日，交易品种以低点10.75和高点10.93进行交易。
关注Eagle Capital Growth Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GRF新闻
常见问题解答
GRF股票今天的价格是多少？
Eagle Capital Growth Fund Inc股票今天的定价为10.83。它在10.75 - 10.93范围内交易，昨天的收盘价为11.14，交易量达到4。GRF的实时价格图表显示了这些更新。
Eagle Capital Growth Fund Inc股票是否支付股息？
Eagle Capital Growth Fund Inc目前的价值为10.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.50%和USD。实时查看图表以跟踪GRF走势。
如何购买GRF股票？
您可以以10.83的当前价格购买Eagle Capital Growth Fund Inc股票。订单通常设置在10.83或11.13附近，而4和-0.91%显示市场活动。立即关注GRF的实时图表更新。
如何投资GRF股票？
投资Eagle Capital Growth Fund Inc需要考虑年度范围8.85 - 11.68和当前价格10.83。许多人在以10.83或11.13下订单之前，会比较1.03%和。实时查看GRF价格图表，了解每日变化。
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.的最高价格是11.68。在8.85 - 11.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eagle Capital Growth Fund Inc的绩效。
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最低价格是多少？
EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.（GRF）的最低价格为8.85。将其与当前的10.83和8.85 - 11.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRF股票是什么时候拆分的？
Eagle Capital Growth Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.14和9.50%中可见。
