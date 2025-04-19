GRF股票今天的价格是多少？ Eagle Capital Growth Fund Inc股票今天的定价为10.83。它在10.75 - 10.93范围内交易，昨天的收盘价为11.14，交易量达到4。GRF的实时价格图表显示了这些更新。

Eagle Capital Growth Fund Inc股票是否支付股息？ Eagle Capital Growth Fund Inc目前的价值为10.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.50%和USD。实时查看图表以跟踪GRF走势。

如何购买GRF股票？ 您可以以10.83的当前价格购买Eagle Capital Growth Fund Inc股票。订单通常设置在10.83或11.13附近，而4和-0.91%显示市场活动。立即关注GRF的实时图表更新。

如何投资GRF股票？ 投资Eagle Capital Growth Fund Inc需要考虑年度范围8.85 - 11.68和当前价格10.83。许多人在以10.83或11.13下订单之前，会比较1.03%和。实时查看GRF价格图表，了解每日变化。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.的最高价格是11.68。在8.85 - 11.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eagle Capital Growth Fund Inc的绩效。

EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.股票的最低价格是多少？ EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.（GRF）的最低价格为8.85。将其与当前的10.83和8.85 - 11.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。