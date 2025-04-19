- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
Il tasso di cambio GRF ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 10.93.
Segui le dinamiche di Eagle Capital Growth Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRF News
- Il presidente di Eagle Capital Growth Sims acquista azioni per $21.500
- Eagle capital growth president Sims buys $21,500 in shares
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Eagle capital growth president & CEO Sims buys $43,790 in stock
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GRF oggi?
Oggi le azioni Eagle Capital Growth Fund Inc sono prezzate a 10.83. Viene scambiato all'interno di 10.75 - 10.93, la chiusura di ieri è stata 11.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GRF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Eagle Capital Growth Fund Inc pagano dividendi?
Eagle Capital Growth Fund Inc è attualmente valutato a 10.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GRF.
Come acquistare azioni GRF?
Puoi acquistare azioni Eagle Capital Growth Fund Inc al prezzo attuale di 10.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.83 o 11.13, mentre 4 e -0.91% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GRF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GRF?
Investire in Eagle Capital Growth Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 8.85 - 11.68 e il prezzo attuale 10.83. Molti confrontano 1.03% e 10.29% prima di effettuare ordini su 10.83 o 11.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GRF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Il prezzo massimo di EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. nell'ultimo anno è stato 11.68. All'interno di 8.85 - 11.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eagle Capital Growth Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Il prezzo più basso di EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) nel corso dell'anno è stato 8.85. Confrontandolo con gli attuali 10.83 e 8.85 - 11.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GRF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GRF?
Eagle Capital Growth Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.14 e 9.50%.
- Chiusura Precedente
- 11.14
- Apertura
- 10.93
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Minimo
- 10.75
- Massimo
- 10.93
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- 1.03%
- Variazione Semestrale
- 10.29%
- Variazione Annuale
- 9.50%
- Agire
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev