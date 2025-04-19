- Aperçu
GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
Le taux de change de GRF a changé de -2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.75 et à un maximum de 10.93.
Suivez la dynamique Eagle Capital Growth Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GRF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GRF aujourd'hui ?
L'action Eagle Capital Growth Fund Inc est cotée à 10.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.75 - 10.93, a clôturé hier à 11.14 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de GRF présente ces mises à jour.
L'action Eagle Capital Growth Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
Eagle Capital Growth Fund Inc est actuellement valorisé à 10.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GRF.
Comment acheter des actions GRF ?
Vous pouvez acheter des actions Eagle Capital Growth Fund Inc au cours actuel de 10.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.83 ou de 11.13, le 4 et le -0.91% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GRF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GRF ?
Investir dans Eagle Capital Growth Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.85 - 11.68 et le prix actuel 10.83. Beaucoup comparent 1.03% et 10.29% avant de passer des ordres à 10.83 ou 11.13. Consultez le graphique du cours de GRF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. ?
Le cours le plus élevé de EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. l'année dernière était 11.68. Au cours de 8.85 - 11.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eagle Capital Growth Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. ?
Le cours le plus bas de EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) sur l'année a été 8.85. Sa comparaison avec 10.83 et 8.85 - 11.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GRF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GRF a-t-elle été divisée ?
Eagle Capital Growth Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.14 et 9.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.14
- Ouverture
- 10.93
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Plus Bas
- 10.75
- Plus Haut
- 10.93
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -2.78%
- Changement Mensuel
- 1.03%
- Changement à 6 Mois
- 10.29%
- Changement Annuel
- 9.50%
- Act
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%