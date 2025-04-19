- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GRF: Eagle Capital Growth Fund Inc
Der Wechselkurs von GRF hat sich für heute um -2.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.55 bis zu einem Hoch von 10.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eagle Capital Growth Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRF News
- Insiderkauf: CEO von Eagle Capital Growth erwirbt Aktien für 21.500 $
- Eagle capital growth president Sims buys $21,500 in shares
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Eagle capital growth president & CEO Sims buys $43,790 in stock
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GRF heute?
Die Aktie von Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) notiert heute bei 10.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.55 - 10.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.83 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von GRF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GRF Dividenden?
Eagle Capital Growth Fund Inc wird derzeit mit 10.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GRF zu verfolgen.
Wie kaufe ich GRF-Aktien?
Sie können Aktien von Eagle Capital Growth Fund Inc (GRF) zum aktuellen Kurs von 10.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.55 oder 10.85 platziert, während 4 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GRF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GRF-Aktien?
Bei einer Investition in Eagle Capital Growth Fund Inc müssen die jährliche Spanne 8.85 - 11.68 und der aktuelle Kurs 10.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.59% und 7.43%, bevor sie Orders zu 10.55 oder 10.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GRF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Der höchste Kurs von EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) im vergangenen Jahr lag bei 11.68. Innerhalb von 8.85 - 11.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eagle Capital Growth Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC.?
Der niedrigste Kurs von EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. (GRF) im Laufe des Jahres betrug 8.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.55 und der Spanne 8.85 - 11.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GRF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GRF statt?
Eagle Capital Growth Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.83 und 6.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.83
- Eröffnung
- 10.62
- Bid
- 10.55
- Ask
- 10.85
- Tief
- 10.55
- Hoch
- 10.65
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -2.59%
- Monatsänderung
- -1.59%
- 6-Monatsänderung
- 7.43%
- Jahresänderung
- 6.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%