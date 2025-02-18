FiyatlarBölümler
GP: GreenPower Motor Company Inc

3.77 USD 0.16 (4.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GP fiyatı bugün -4.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.60 ve Yüksek fiyatı olarak 3.99 aralığında işlem gördü.

GreenPower Motor Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.60 3.99
Yıllık aralık
0.23 4.00
Önceki kapanış
3.93
Açılış
3.96
Satış
3.77
Alış
4.07
Düşük
3.60
Yüksek
3.99
Hacim
144
Günlük değişim
-4.07%
Aylık değişim
1042.42%
6 aylık değişim
685.42%
Yıllık değişim
177.21%
