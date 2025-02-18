Dövizler / GP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GP: GreenPower Motor Company Inc
3.77 USD 0.16 (4.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GP fiyatı bugün -4.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.60 ve Yüksek fiyatı olarak 3.99 aralığında işlem gördü.
GreenPower Motor Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GP haberleri
- EV Company News For The Month Of August 2025
- GreenPower Motor shares to resume trading on TSX Venture Exchange
- GreenPower Motor to implement 10-for-1 share consolidation on Aug 28
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- GreenPower stock rises after securing New Mexico electric school bus pilot
- EV Company News For The Month Of June 2025
- GreenPower Closes Third Tranche of Term Loan Offering
- EV Company News For The Month Of May 2025
- GreenPower Announces Second Tranche of Term Loan
- GreenPower Announces Results of Annual General and Special Meeting and Appointment of Officers
- GreenPower Closes First Tranche of Term Loan Offering
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- GreenPower Motor Company Inc. (GP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.60 3.99
Yıllık aralık
0.23 4.00
- Önceki kapanış
- 3.93
- Açılış
- 3.96
- Satış
- 3.77
- Alış
- 4.07
- Düşük
- 3.60
- Yüksek
- 3.99
- Hacim
- 144
- Günlük değişim
- -4.07%
- Aylık değişim
- 1042.42%
- 6 aylık değişim
- 685.42%
- Yıllık değişim
- 177.21%
21 Eylül, Pazar