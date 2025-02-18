Währungen / GP
GP: GreenPower Motor Company Inc
3.86 USD 0.07 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GP hat sich für heute um -1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die GreenPower Motor Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.67 3.99
Jahresspanne
0.23 4.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.93
- Eröffnung
- 3.96
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Tief
- 3.67
- Hoch
- 3.99
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- -1.78%
- Monatsänderung
- 1069.70%
- 6-Monatsänderung
- 704.17%
- Jahresänderung
- 183.82%
