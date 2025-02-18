KurseKategorien
GP: GreenPower Motor Company Inc

3.86 USD 0.07 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GP hat sich für heute um -1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die GreenPower Motor Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.67 3.99
Jahresspanne
0.23 4.00
Vorheriger Schlusskurs
3.93
Eröffnung
3.96
Bid
3.86
Ask
4.16
Tief
3.67
Hoch
3.99
Volumen
77
Tagesänderung
-1.78%
Monatsänderung
1069.70%
6-Monatsänderung
704.17%
Jahresänderung
183.82%
