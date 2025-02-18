КотировкиРазделы
Валюты / GP
Назад в Рынок акций США

GP: GreenPower Motor Company Inc

3.40 USD 0.23 (7.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GP за сегодня изменился на 7.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.10, а максимальная — 3.40.

Следите за динамикой GreenPower Motor Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GP

Дневной диапазон
3.10 3.40
Годовой диапазон
0.23 3.88
Предыдущее закрытие
3.17
Open
3.19
Bid
3.40
Ask
3.70
Low
3.10
High
3.40
Объем
60
Дневное изменение
7.26%
Месячное изменение
930.30%
6-месячное изменение
608.33%
Годовое изменение
150.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.