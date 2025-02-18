Валюты / GP
GP: GreenPower Motor Company Inc
3.40 USD 0.23 (7.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GP за сегодня изменился на 7.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.10, а максимальная — 3.40.
Следите за динамикой GreenPower Motor Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.10 3.40
Годовой диапазон
0.23 3.88
- Предыдущее закрытие
- 3.17
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.10
- High
- 3.40
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 7.26%
- Месячное изменение
- 930.30%
- 6-месячное изменение
- 608.33%
- Годовое изменение
- 150.00%
