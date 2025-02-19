Dövizler / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.38 USD 0.27 (1.34%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GOODO fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.38 ve Yüksek fiyatı olarak 20.38 aralığında işlem gördü.
Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GOODO haberleri
Günlük aralık
20.38 20.38
Yıllık aralık
18.30 22.42
- Önceki kapanış
- 20.11
- Açılış
- 20.38
- Satış
- 20.38
- Alış
- 20.68
- Düşük
- 20.38
- Yüksek
- 20.38
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 1.34%
- Aylık değişim
- -0.29%
- 6 aylık değişim
- -1.26%
- Yıllık değişim
- -3.46%
21 Eylül, Pazar