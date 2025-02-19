Валюты / GOODO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.60 USD 0.09 (0.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOODO за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.55, а максимальная — 20.60.
Следите за динамикой Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GOODO
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
Дневной диапазон
20.55 20.60
Годовой диапазон
18.30 22.42
- Предыдущее закрытие
- 20.51
- Open
- 20.55
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Low
- 20.55
- High
- 20.60
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- -0.19%
- Годовое изменение
- -2.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.