통화 / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.38 USD 0.27 (1.34%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOODO 환율이 오늘 1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.38이고 고가는 20.38이었습니다.
Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
20.38 20.38
년간 변동
18.30 22.42
- 이전 종가
- 20.11
- 시가
- 20.38
- Bid
- 20.38
- Ask
- 20.68
- 저가
- 20.38
- 고가
- 20.38
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 1.34%
- 월 변동
- -0.29%
- 6개월 변동
- -1.26%
- 년간 변동율
- -3.46%
20 9월, 토요일