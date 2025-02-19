通貨 / GOODO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.11 USD 0.27 (1.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOODOの今日の為替レートは、-1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり19.83の安値と20.60の高値で取引されました。
Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOODO News
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
1日のレンジ
19.83 20.60
1年のレンジ
18.30 22.42
- 以前の終値
- 20.38
- 始値
- 20.60
- 買値
- 20.11
- 買値
- 20.41
- 安値
- 19.83
- 高値
- 20.60
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- -1.32%
- 1ヶ月の変化
- -1.61%
- 6ヶ月の変化
- -2.57%
- 1年の変化
- -4.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K