クォートセクション
通貨 / GOODO
株に戻る

GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re

20.11 USD 0.27 (1.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOODOの今日の為替レートは、-1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり19.83の安値と20.60の高値で取引されました。

Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOODO News

1日のレンジ
19.83 20.60
1年のレンジ
18.30 22.42
以前の終値
20.38
始値
20.60
買値
20.11
買値
20.41
安値
19.83
高値
20.60
出来高
73
1日の変化
-1.32%
1ヶ月の変化
-1.61%
6ヶ月の変化
-2.57%
1年の変化
-4.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K