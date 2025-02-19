Divisas / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.38 USD 0.22 (1.07%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOODO de hoy ha cambiado un -1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.38, mientras que el máximo ha alcanzado 20.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GOODO News
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
Rango diario
20.38 20.45
Rango anual
18.30 22.42
- Cierres anteriores
- 20.60
- Open
- 20.44
- Bid
- 20.38
- Ask
- 20.68
- Low
- 20.38
- High
- 20.45
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -1.07%
- Cambio mensual
- -0.29%
- Cambio a 6 meses
- -1.26%
- Cambio anual
- -3.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B