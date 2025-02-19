Währungen / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.11 USD 0.27 (1.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOODO hat sich für heute um -1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.83 bis zu einem Hoch von 20.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.83 20.65
Jahresspanne
18.30 22.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.38
- Eröffnung
- 20.65
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Tief
- 19.83
- Hoch
- 20.65
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -1.32%
- Monatsänderung
- -1.61%
- 6-Monatsänderung
- -2.57%
- Jahresänderung
- -4.74%
