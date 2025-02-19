Valute / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.38 USD 0.27 (1.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOODO ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.38.
Segui le dinamiche di Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GOODO News
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
Intervallo Giornaliero
20.38 20.38
Intervallo Annuale
18.30 22.42
- Chiusura Precedente
- 20.11
- Apertura
- 20.38
- Bid
- 20.38
- Ask
- 20.68
- Minimo
- 20.38
- Massimo
- 20.38
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- -0.29%
- Variazione Semestrale
- -1.26%
- Variazione Annuale
- -3.46%
