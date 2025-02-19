QuotazioniSezioni
Valute / GOODO
Tornare a Azioni

GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re

20.38 USD 0.27 (1.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOODO ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.38 e ad un massimo di 20.38.

Segui le dinamiche di Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOODO News

Intervallo Giornaliero
20.38 20.38
Intervallo Annuale
18.30 22.42
Chiusura Precedente
20.11
Apertura
20.38
Bid
20.38
Ask
20.68
Minimo
20.38
Massimo
20.38
Volume
1
Variazione giornaliera
1.34%
Variazione Mensile
-0.29%
Variazione Semestrale
-1.26%
Variazione Annuale
-3.46%
20 settembre, sabato