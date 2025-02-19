货币 / GOODO
GOODO: Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re
20.38 USD 0.22 (1.07%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOODO汇率已更改-1.07%。当日，交易品种以低点20.38和高点20.45进行交易。
关注Gladstone Commercial Corporation - 6.00% Series G Cumulative Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOODO新闻
日范围
20.38 20.45
年范围
18.30 22.42
- 前一天收盘价
- 20.60
- 开盘价
- 20.45
- 卖价
- 20.38
- 买价
- 20.68
- 最低价
- 20.38
- 最高价
- 20.45
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.07%
- 月变化
- -0.29%
- 6个月变化
- -1.26%
- 年变化
- -3.46%
