Dövizler / GNPX
GNPX: Genprex Inc
0.23 USD 0.01 (4.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNPX fiyatı bugün -4.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.22 ve Yüksek fiyatı olarak 0.25 aralığında işlem gördü.
Genprex Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNPX haberleri
- Genprex receives patent allowances for cancer therapy combinations
- genprex regains nasdaq compliance but faces bid price challenge
- Genprex to Participate at BIO 2025 International Convention
- Genprex to Present Trial Design of Acclaim-3 Clinical Trial Evaluating Reqorsa ® Gene Therapy in Small Cell Lung Cancer at 2025 ASCO Annual Meeting
- Genprex Collaborators Present Positive Preclinical Data on Diabetes Gene Therapy at the ASGCT 28th Annual Meeting
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
0.22 0.25
Yıllık aralık
0.14 3.97
- Önceki kapanış
- 0.24
- Açılış
- 0.25
- Satış
- 0.23
- Alış
- 0.53
- Düşük
- 0.22
- Yüksek
- 0.25
- Hacim
- 1.091 K
- Günlük değişim
- -4.17%
- Aylık değişim
- 43.75%
- 6 aylık değişim
- -8.00%
- Yıllık değişim
- -36.11%
21 Eylül, Pazar