货币 / GNPX
GNPX: Genprex Inc
0.23 USD 0.04 (14.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNPX汇率已更改-14.81%。当日，交易品种以低点0.22和高点0.27进行交易。
关注Genprex Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GNPX新闻
- Genprex receives patent allowances for cancer therapy combinations
- genprex regains nasdaq compliance but faces bid price challenge
- Genprex to Participate at BIO 2025 International Convention
- Genprex to Present Trial Design of Acclaim-3 Clinical Trial Evaluating Reqorsa ® Gene Therapy in Small Cell Lung Cancer at 2025 ASCO Annual Meeting
- Genprex Collaborators Present Positive Preclinical Data on Diabetes Gene Therapy at the ASGCT 28th Annual Meeting
日范围
0.22 0.27
年范围
0.14 3.97
- 前一天收盘价
- 0.27
- 开盘价
- 0.27
- 卖价
- 0.23
- 买价
- 0.53
- 最低价
- 0.22
- 最高价
- 0.27
- 交易量
- 1.569 K
- 日变化
- -14.81%
- 月变化
- 43.75%
- 6个月变化
- -8.00%
- 年变化
- -36.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值