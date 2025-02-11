Валюты / GNPX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GNPX: Genprex Inc
0.27 USD 0.01 (3.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNPX за сегодня изменился на -3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой Genprex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GNPX
- Genprex receives patent allowances for cancer therapy combinations
- genprex regains nasdaq compliance but faces bid price challenge
- Genprex to Participate at BIO 2025 International Convention
- Genprex to Present Trial Design of Acclaim-3 Clinical Trial Evaluating Reqorsa ® Gene Therapy in Small Cell Lung Cancer at 2025 ASCO Annual Meeting
- Genprex Collaborators Present Positive Preclinical Data on Diabetes Gene Therapy at the ASGCT 28th Annual Meeting
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Дневной диапазон
0.26 0.29
Годовой диапазон
0.14 3.97
- Предыдущее закрытие
- 0.28
- Open
- 0.27
- Bid
- 0.27
- Ask
- 0.57
- Low
- 0.26
- High
- 0.29
- Объем
- 1.632 K
- Дневное изменение
- -3.57%
- Месячное изменение
- 68.75%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- -25.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.