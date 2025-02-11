Moedas / GNPX
GNPX: Genprex Inc
0.24 USD 0.01 (4.35%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GNPX para hoje mudou para 4.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.24 e o mais alto foi 0.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Genprex Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNPX Notícias
Faixa diária
0.24 0.26
Faixa anual
0.14 3.97
- Fechamento anterior
- 0.23
- Open
- 0.25
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- Low
- 0.24
- High
- 0.26
- Volume
- 800
- Mudança diária
- 4.35%
- Mudança mensal
- 50.00%
- Mudança de 6 meses
- -4.00%
- Mudança anual
- -33.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh