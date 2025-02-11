Währungen / GNPX
GNPX: Genprex Inc
0.23 USD 0.01 (4.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNPX hat sich für heute um -4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.22 bis zu einem Hoch von 0.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genprex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.22 0.25
Jahresspanne
0.14 3.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.24
- Eröffnung
- 0.25
- Bid
- 0.23
- Ask
- 0.53
- Tief
- 0.22
- Hoch
- 0.25
- Volumen
- 988
- Tagesänderung
- -4.17%
- Monatsänderung
- 43.75%
- 6-Monatsänderung
- -8.00%
- Jahresänderung
- -36.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K