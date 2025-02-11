QuotazioniSezioni
GNPX: Genprex Inc

0.23 USD 0.01 (4.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GNPX ha avuto una variazione del -4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.22 e ad un massimo di 0.25.

Segui le dinamiche di Genprex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.22 0.25
Intervallo Annuale
0.14 3.97
Chiusura Precedente
0.24
Apertura
0.25
Bid
0.23
Ask
0.53
Minimo
0.22
Massimo
0.25
Volume
1.091 K
Variazione giornaliera
-4.17%
Variazione Mensile
43.75%
Variazione Semestrale
-8.00%
Variazione Annuale
-36.11%
