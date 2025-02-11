通貨 / GNPX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GNPX: Genprex Inc
0.24 USD 0.01 (4.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNPXの今日の為替レートは、4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり0.24の安値と0.26の高値で取引されました。
Genprex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNPX News
- Genprex receives patent allowances for cancer therapy combinations
- genprex regains nasdaq compliance but faces bid price challenge
- Genprex to Participate at BIO 2025 International Convention
- Genprex to Present Trial Design of Acclaim-3 Clinical Trial Evaluating Reqorsa ® Gene Therapy in Small Cell Lung Cancer at 2025 ASCO Annual Meeting
- Genprex Collaborators Present Positive Preclinical Data on Diabetes Gene Therapy at the ASGCT 28th Annual Meeting
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
1日のレンジ
0.24 0.26
1年のレンジ
0.14 3.97
- 以前の終値
- 0.23
- 始値
- 0.25
- 買値
- 0.24
- 買値
- 0.54
- 安値
- 0.24
- 高値
- 0.26
- 出来高
- 800
- 1日の変化
- 4.35%
- 1ヶ月の変化
- 50.00%
- 6ヶ月の変化
- -4.00%
- 1年の変化
- -33.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K