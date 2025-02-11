Devises / GNPX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GNPX: Genprex Inc
0.23 USD 0.01 (4.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GNPX a changé de -4.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.22 et à un maximum de 0.25.
Suivez la dynamique Genprex Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNPX Nouvelles
- Genprex receives patent allowances for cancer therapy combinations
- genprex regains nasdaq compliance but faces bid price challenge
- Genprex to Participate at BIO 2025 International Convention
- Genprex to Present Trial Design of Acclaim-3 Clinical Trial Evaluating Reqorsa ® Gene Therapy in Small Cell Lung Cancer at 2025 ASCO Annual Meeting
- Genprex Collaborators Present Positive Preclinical Data on Diabetes Gene Therapy at the ASGCT 28th Annual Meeting
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Range quotidien
0.22 0.25
Range Annuel
0.14 3.97
- Clôture Précédente
- 0.24
- Ouverture
- 0.25
- Bid
- 0.23
- Ask
- 0.53
- Plus Bas
- 0.22
- Plus Haut
- 0.25
- Volume
- 1.091 K
- Changement quotidien
- -4.17%
- Changement Mensuel
- 43.75%
- Changement à 6 Mois
- -8.00%
- Changement Annuel
- -36.11%
20 septembre, samedi