GME-WT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Gamestop Corp. hisse senedi 2.6766 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.6100 - 2.7300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.7100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 651 değerine ulaştı. GME-WT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gamestop Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Gamestop Corp. hisse senedi şu anda 2.6766 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.39% ve USD değerlerini izler. GME-WT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GME-WT hisse senedi nasıl alınır? Gamestop Corp. hisselerini şu anki 2.6766 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.6766 ve Ask 2.6796 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 651 ve günlük değişim oranı 1.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GME-WT fiyat hareketlerini takip edin.

GME-WT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Gamestop Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.2800 - 4.7900 ve mevcut fiyatı 2.6766 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.6766 veya Ask 2.6796 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -11.08% ve 6 aylık değişim oranı 17.39% değerlerini karşılaştırır. GME-WT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gamestop Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Gamestop Corp. hisse senedi yıllık olarak 4.7900 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.2800 - 4.7900). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.7100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gamestop Corp. performansını takip edin.

Gamestop Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Gamestop Corp. (GME-WT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.2800 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.6766 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.2800 - 4.7900 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GME-WT fiyat hareketlerini izleyin.