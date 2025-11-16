КотировкиРазделы
GME-WT: Gamestop Corp.

2.6766 USD 0.0334 (1.23%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GME-WT за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6100, а максимальная — 2.7300.

Следите за динамикой Gamestop Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GME-WT сегодня?

Gamestop Corp. (GME-WT) сегодня оценивается на уровне 2.6766. Инструмент торгуется в пределах 2.6100 - 2.7300, вчерашнее закрытие составило 2.7100, а торговый объем достиг 651. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GME-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gamestop Corp.?

Gamestop Corp. в настоящее время оценивается в 2.6766. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.39% и USD. Отслеживайте движения GME-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции GME-WT?

Вы можете купить акции Gamestop Corp. (GME-WT) по текущей цене 2.6766. Ордера обычно размещаются около 2.6766 или 2.6796, тогда как 651 и 1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GME-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GME-WT?

Инвестирование в Gamestop Corp. предполагает учет годового диапазона 2.2800 - 4.7900 и текущей цены 2.6766. Многие сравнивают -11.08% и 17.39% перед размещением ордеров на 2.6766 или 2.6796. Изучайте ежедневные изменения цены GME-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gamestop Corp.?

Самая высокая цена Gamestop Corp. (GME-WT) за последний год составила 4.7900. Акции заметно колебались в пределах 2.2800 - 4.7900, сравнение с 2.7100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gamestop Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gamestop Corp.?

Самая низкая цена Gamestop Corp. (GME-WT) за год составила 2.2800. Сравнение с текущими 2.6766 и 2.2800 - 4.7900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GME-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GME-WT?

В прошлом Gamestop Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7100 и 17.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.6100 2.7300
Годовой диапазон
2.2800 4.7900
Предыдущее закрытие
2.7100
Open
2.6500
Bid
2.6766
Ask
2.6796
Low
2.6100
High
2.7300
Объем
651
Дневное изменение
-1.23%
Месячное изменение
-11.08%
6-месячное изменение
17.39%
Годовое изменение
17.39%
16 ноября, воскресенье