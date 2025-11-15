CotaçõesSeções
GME-WT: Gamestop Corp.

2.6766 USD 0.0334 (1.23%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GME-WT para hoje mudou para -1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6100 e o mais alto foi 2.7300.

Veja a dinâmica do par de moedas Gamestop Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GME-WT hoje?

Hoje Gamestop Corp. (GME-WT) está avaliado em 2.6766. O instrumento é negociado dentro de 2.6100 - 2.7300, o fechamento de ontem foi 2.7100, e o volume de negociação atingiu 651. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GME-WT em tempo real.

As ações de Gamestop Corp. pagam dividendos?

Atualmente Gamestop Corp. está avaliado em 2.6766. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.39% e USD. Monitore os movimentos de GME-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GME-WT?

Você pode comprar ações de Gamestop Corp. (GME-WT) pelo preço atual 2.6766. Ordens geralmente são executadas perto de 2.6766 ou 2.6796, enquanto 651 e 1.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GME-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GME-WT?

Investir em Gamestop Corp. envolve considerar a faixa anual 2.2800 - 4.7900 e o preço atual 2.6766. Muitos comparam -11.08% e 17.39% antes de enviar ordens em 2.6766 ou 2.6796. Estude as mudanças diárias de preço de GME-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Gamestop Corp.?

O maior preço de Gamestop Corp. (GME-WT) no último ano foi 4.7900. As ações oscilaram bastante dentro de 2.2800 - 4.7900, e a comparação com 2.7100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gamestop Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Gamestop Corp.?

O menor preço de Gamestop Corp. (GME-WT) no ano foi 2.2800. A comparação com o preço atual 2.6766 e 2.2800 - 4.7900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GME-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GME-WT?

No passado Gamestop Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7100 e 17.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.6100 2.7300
Faixa anual
2.2800 4.7900
Fechamento anterior
2.7100
Open
2.6500
Bid
2.6766
Ask
2.6796
Low
2.6100
High
2.7300
Volume
651
Mudança diária
-1.23%
Mudança mensal
-11.08%
Mudança de 6 meses
17.39%
Mudança anual
17.39%
