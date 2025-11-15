- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GME-WT: Gamestop Corp.
A taxa do GME-WT para hoje mudou para -1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6100 e o mais alto foi 2.7300.
Veja a dinâmica do par de moedas Gamestop Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GME-WT hoje?
Hoje Gamestop Corp. (GME-WT) está avaliado em 2.6766. O instrumento é negociado dentro de 2.6100 - 2.7300, o fechamento de ontem foi 2.7100, e o volume de negociação atingiu 651. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GME-WT em tempo real.
As ações de Gamestop Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gamestop Corp. está avaliado em 2.6766. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.39% e USD. Monitore os movimentos de GME-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GME-WT?
Você pode comprar ações de Gamestop Corp. (GME-WT) pelo preço atual 2.6766. Ordens geralmente são executadas perto de 2.6766 ou 2.6796, enquanto 651 e 1.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GME-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GME-WT?
Investir em Gamestop Corp. envolve considerar a faixa anual 2.2800 - 4.7900 e o preço atual 2.6766. Muitos comparam -11.08% e 17.39% antes de enviar ordens em 2.6766 ou 2.6796. Estude as mudanças diárias de preço de GME-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gamestop Corp.?
O maior preço de Gamestop Corp. (GME-WT) no último ano foi 4.7900. As ações oscilaram bastante dentro de 2.2800 - 4.7900, e a comparação com 2.7100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gamestop Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gamestop Corp.?
O menor preço de Gamestop Corp. (GME-WT) no ano foi 2.2800. A comparação com o preço atual 2.6766 e 2.2800 - 4.7900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GME-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GME-WT?
No passado Gamestop Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7100 e 17.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.7100
- Open
- 2.6500
- Bid
- 2.6766
- Ask
- 2.6796
- Low
- 2.6100
- High
- 2.7300
- Volume
- 651
- Mudança diária
- -1.23%
- Mudança mensal
- -11.08%
- Mudança de 6 meses
- 17.39%
- Mudança anual
- 17.39%