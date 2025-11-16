报价部分
货币 / GME-WT
回到股票

GME-WT: Gamestop Corp.

2.6766 USD 0.0334 (1.23%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GME-WT汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点2.6100和高点2.7300进行交易。

关注Gamestop Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GME-WT股票今天的价格是多少？

Gamestop Corp.股票今天的定价为2.6766。它在2.6100 - 2.7300范围内交易，昨天的收盘价为2.7100，交易量达到651。GME-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Gamestop Corp.股票是否支付股息？

Gamestop Corp.目前的价值为2.6766。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.39%和USD。实时查看图表以跟踪GME-WT走势。

如何购买GME-WT股票？

您可以以2.6766的当前价格购买Gamestop Corp.股票。订单通常设置在2.6766或2.6796附近，而651和1.00%显示市场活动。立即关注GME-WT的实时图表更新。

如何投资GME-WT股票？

投资Gamestop Corp.需要考虑年度范围2.2800 - 4.7900和当前价格2.6766。许多人在以2.6766或2.6796下订单之前，会比较-11.08%和。实时查看GME-WT价格图表，了解每日变化。

Gamestop Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gamestop Corp.的最高价格是4.7900。在2.2800 - 4.7900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gamestop Corp.的绩效。

Gamestop Corp.股票的最低价格是多少？

Gamestop Corp.（GME-WT）的最低价格为2.2800。将其与当前的2.6766和2.2800 - 4.7900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GME-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GME-WT股票是什么时候拆分的？

Gamestop Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.7100和17.39%中可见。

日范围
2.6100 2.7300
年范围
2.2800 4.7900
前一天收盘价
2.7100
开盘价
2.6500
卖价
2.6766
买价
2.6796
最低价
2.6100
最高价
2.7300
交易量
651
日变化
-1.23%
月变化
-11.08%
6个月变化
17.39%
年变化
17.39%
16 十一月, 星期日