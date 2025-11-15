QuotazioniSezioni
GME-WT: Gamestop Corp.

2.6766 USD 0.0334 (1.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GME-WT ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6100 e ad un massimo di 2.7300.

Segui le dinamiche di Gamestop Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GME-WT oggi?

Oggi le azioni Gamestop Corp. sono prezzate a 2.6766. Viene scambiato all'interno di 2.6100 - 2.7300, la chiusura di ieri è stata 2.7100 e il volume degli scambi ha raggiunto 651. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GME-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gamestop Corp. pagano dividendi?

Gamestop Corp. è attualmente valutato a 2.6766. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GME-WT.

Come acquistare azioni GME-WT?

Puoi acquistare azioni Gamestop Corp. al prezzo attuale di 2.6766. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.6766 o 2.6796, mentre 651 e 1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GME-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GME-WT?

Investire in Gamestop Corp. implica considerare l'intervallo annuale 2.2800 - 4.7900 e il prezzo attuale 2.6766. Molti confrontano -11.08% e 17.39% prima di effettuare ordini su 2.6766 o 2.6796. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GME-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gamestop Corp.?

Il prezzo massimo di Gamestop Corp. nell'ultimo anno è stato 4.7900. All'interno di 2.2800 - 4.7900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gamestop Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gamestop Corp.?

Il prezzo più basso di Gamestop Corp. (GME-WT) nel corso dell'anno è stato 2.2800. Confrontandolo con gli attuali 2.6766 e 2.2800 - 4.7900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GME-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GME-WT?

Gamestop Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7100 e 17.39%.

Intervallo Giornaliero
2.6100 2.7300
Intervallo Annuale
2.2800 4.7900
Chiusura Precedente
2.7100
Apertura
2.6500
Bid
2.6766
Ask
2.6796
Minimo
2.6100
Massimo
2.7300
Volume
651
Variazione giornaliera
-1.23%
Variazione Mensile
-11.08%
Variazione Semestrale
17.39%
Variazione Annuale
17.39%
15 novembre, sabato