GME-WT: Gamestop Corp.
Il tasso di cambio GME-WT ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6100 e ad un massimo di 2.7300.
Segui le dinamiche di Gamestop Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GME-WT oggi?
Oggi le azioni Gamestop Corp. sono prezzate a 2.6766. Viene scambiato all'interno di 2.6100 - 2.7300, la chiusura di ieri è stata 2.7100 e il volume degli scambi ha raggiunto 651. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GME-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gamestop Corp. pagano dividendi?
Gamestop Corp. è attualmente valutato a 2.6766. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GME-WT.
Come acquistare azioni GME-WT?
Puoi acquistare azioni Gamestop Corp. al prezzo attuale di 2.6766. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.6766 o 2.6796, mentre 651 e 1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GME-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GME-WT?
Investire in Gamestop Corp. implica considerare l'intervallo annuale 2.2800 - 4.7900 e il prezzo attuale 2.6766. Molti confrontano -11.08% e 17.39% prima di effettuare ordini su 2.6766 o 2.6796. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GME-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gamestop Corp.?
Il prezzo massimo di Gamestop Corp. nell'ultimo anno è stato 4.7900. All'interno di 2.2800 - 4.7900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gamestop Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gamestop Corp.?
Il prezzo più basso di Gamestop Corp. (GME-WT) nel corso dell'anno è stato 2.2800. Confrontandolo con gli attuali 2.6766 e 2.2800 - 4.7900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GME-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GME-WT?
Gamestop Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7100 e 17.39%.
- Chiusura Precedente
- 2.7100
- Apertura
- 2.6500
- Bid
- 2.6766
- Ask
- 2.6796
- Minimo
- 2.6100
- Massimo
- 2.7300
- Volume
- 651
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- -11.08%
- Variazione Semestrale
- 17.39%
- Variazione Annuale
- 17.39%