- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GME-WT: Gamestop Corp.
Der Wechselkurs von GME-WT hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6100 bis zu einem Hoch von 2.7300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gamestop Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GME-WT heute?
Die Aktie von Gamestop Corp. (GME-WT) notiert heute bei 2.6766. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.6100 - 2.7300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.7100 und das Handelsvolumen erreichte 651. Das Live-Chart von GME-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GME-WT Dividenden?
Gamestop Corp. wird derzeit mit 2.6766 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GME-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GME-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Gamestop Corp. (GME-WT) zum aktuellen Kurs von 2.6766 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.6766 oder 2.6796 platziert, während 651 und 1.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GME-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GME-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Gamestop Corp. müssen die jährliche Spanne 2.2800 - 4.7900 und der aktuelle Kurs 2.6766 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.08% und 17.39%, bevor sie Orders zu 2.6766 oder 2.6796 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GME-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gamestop Corp.?
Der höchste Kurs von Gamestop Corp. (GME-WT) im vergangenen Jahr lag bei 4.7900. Innerhalb von 2.2800 - 4.7900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.7100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gamestop Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gamestop Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gamestop Corp. (GME-WT) im Laufe des Jahres betrug 2.2800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.6766 und der Spanne 2.2800 - 4.7900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GME-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GME-WT statt?
Gamestop Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.7100 und 17.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.7100
- Eröffnung
- 2.6500
- Bid
- 2.6766
- Ask
- 2.6796
- Tief
- 2.6100
- Hoch
- 2.7300
- Volumen
- 651
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- -11.08%
- 6-Monatsänderung
- 17.39%
- Jahresänderung
- 17.39%