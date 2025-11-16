- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GME-WT: Gamestop Corp.
Le taux de change de GME-WT a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.6100 et à un maximum de 2.7300.
Suivez la dynamique Gamestop Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GME-WT aujourd'hui ?
L'action Gamestop Corp. est cotée à 2.6766 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.6100 - 2.7300, a clôturé hier à 2.7100 et son volume d'échange a atteint 651. Le graphique en temps réel du cours de GME-WT présente ces mises à jour.
L'action Gamestop Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Gamestop Corp. est actuellement valorisé à 2.6766. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GME-WT.
Comment acheter des actions GME-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Gamestop Corp. au cours actuel de 2.6766. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.6766 ou de 2.6796, le 651 et le 1.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GME-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GME-WT ?
Investir dans Gamestop Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.2800 - 4.7900 et le prix actuel 2.6766. Beaucoup comparent -11.08% et 17.39% avant de passer des ordres à 2.6766 ou 2.6796. Consultez le graphique du cours de GME-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gamestop Corp. ?
Le cours le plus élevé de Gamestop Corp. l'année dernière était 4.7900. Au cours de 2.2800 - 4.7900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.7100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gamestop Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gamestop Corp. ?
Le cours le plus bas de Gamestop Corp. (GME-WT) sur l'année a été 2.2800. Sa comparaison avec 2.6766 et 2.2800 - 4.7900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GME-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GME-WT a-t-elle été divisée ?
Gamestop Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.7100 et 17.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.7100
- Ouverture
- 2.6500
- Bid
- 2.6766
- Ask
- 2.6796
- Plus Bas
- 2.6100
- Plus Haut
- 2.7300
- Volume
- 651
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- -11.08%
- Changement à 6 Mois
- 17.39%
- Changement Annuel
- 17.39%