GME-WT: Gamestop Corp.
El tipo de cambio de GME-WT de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.6100, mientras que el máximo ha alcanzado 2.7300.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gamestop Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GME-WT hoy?
Gamestop Corp. (GME-WT) se evalúa hoy en 2.6766. El instrumento se negocia dentro de 2.6100 - 2.7300; el cierre de ayer ha sido 2.7100 y el volumen comercial ha alcanzado 651. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GME-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gamestop Corp.?
Gamestop Corp. se evalúa actualmente en 2.6766. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.39% y USD. Monitoree los movimientos de GME-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GME-WT?
Puede comprar acciones de Gamestop Corp. (GME-WT) al precio actual de 2.6766. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.6766 o 2.6796, mientras que 651 y 1.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GME-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GME-WT?
Invertir en Gamestop Corp. implica tener en cuenta el rango anual 2.2800 - 4.7900 y el precio actual 2.6766. Muchos comparan -11.08% y 17.39% antes de colocar órdenes en 2.6766 o 2.6796. Estudie los cambios diarios de precios de GME-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gamestop Corp.?
El precio más alto de Gamestop Corp. (GME-WT) en el último año ha sido 4.7900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.2800 - 4.7900, una comparación con 2.7100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gamestop Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gamestop Corp.?
El precio más bajo de Gamestop Corp. (GME-WT) para el año ha sido 2.2800. La comparación con los actuales 2.6766 y 2.2800 - 4.7900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GME-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GME-WT?
En el pasado, Gamestop Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.7100 y 17.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.7100
- Open
- 2.6500
- Bid
- 2.6766
- Ask
- 2.6796
- Low
- 2.6100
- High
- 2.7300
- Volumen
- 651
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- -11.08%
- Cambio a 6 meses
- 17.39%
- Cambio anual
- 17.39%