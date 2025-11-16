- 概要
GME-WT: Gamestop Corp.
GME-WTの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり2.6100の安値と2.7300の高値で取引されました。
Gamestop Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GME-WT株の現在の価格は？
Gamestop Corp.の株価は本日2.6766です。2.6100 - 2.7300内で取引され、前日の終値は2.7100、取引量は651に達しました。GME-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gamestop Corp.の株は配当を出しますか？
Gamestop Corp.の現在の価格は2.6766です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.39%やUSDにも注目します。GME-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GME-WT株を買う方法は？
Gamestop Corp.の株は現在2.6766で購入可能です。注文は通常2.6766または2.6796付近で行われ、651や1.00%が市場の動きを示します。GME-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GME-WT株に投資する方法は？
Gamestop Corp.への投資では、年間の値幅2.2800 - 4.7900と現在の2.6766を考慮します。注文は多くの場合2.6766や2.6796で行われる前に、-11.08%や17.39%と比較されます。GME-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gamestop Corp.の株の最高値は？
Gamestop Corp.の過去1年の最高値は4.7900でした。2.2800 - 4.7900内で株価は大きく変動し、2.7100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gamestop Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gamestop Corp.の株の最低値は？
Gamestop Corp.(GME-WT)の年間最安値は2.2800でした。現在の2.6766や2.2800 - 4.7900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GME-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GME-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Gamestop Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.7100、17.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.7100
- 始値
- 2.6500
- 買値
- 2.6766
- 買値
- 2.6796
- 安値
- 2.6100
- 高値
- 2.7300
- 出来高
- 651
- 1日の変化
- -1.23%
- 1ヶ月の変化
- -11.08%
- 6ヶ月の変化
- 17.39%
- 1年の変化
- 17.39%