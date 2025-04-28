FiyatlarBölümler
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd

1.48 USD 0.03 (1.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLMD fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.45 ve Yüksek fiyatı olarak 1.52 aralığında işlem gördü.

Galmed Pharmaceuticals Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.45 1.52
Yıllık aralık
1.15 6.86
Önceki kapanış
1.51
Açılış
1.50
Satış
1.48
Alış
1.78
Düşük
1.45
Yüksek
1.52
Hacim
79
Günlük değişim
-1.99%
Aylık değişim
17.46%
6 aylık değişim
11.28%
Yıllık değişim
-78.39%
21 Eylül, Pazar