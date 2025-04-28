Dövizler / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.03 (1.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLMD fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.45 ve Yüksek fiyatı olarak 1.52 aralığında işlem gördü.
Galmed Pharmaceuticals Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GLMD haberleri
- Galmed Pharmaceuticals yıllık genel kurul toplantısını 28 Ekim’de yapacak
- Galmed Pharmaceuticals schedules annual general meeting for October 28
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Günlük aralık
1.45 1.52
Yıllık aralık
1.15 6.86
- Önceki kapanış
- 1.51
- Açılış
- 1.50
- Satış
- 1.48
- Alış
- 1.78
- Düşük
- 1.45
- Yüksek
- 1.52
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- -1.99%
- Aylık değişim
- 17.46%
- 6 aylık değişim
- 11.28%
- Yıllık değişim
- -78.39%
21 Eylül, Pazar