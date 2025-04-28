Currencies / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.02 (1.37%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
GLMD exchange rate has changed by 1.37% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.42 and at a high of 1.52.
Follow Galmed Pharmaceuticals Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
GLMD News
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Daily Range
1.42 1.52
Year Range
1.15 6.86
- Previous Close
- 1.46
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.42
- High
- 1.52
- Volume
- 89
- Daily Change
- 1.37%
- Month Change
- 17.46%
- 6 Months Change
- 11.28%
- Year Change
- -78.39%
