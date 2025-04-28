통화 / GLMD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.03 (1.99%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLMD 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.45이고 고가는 1.52이었습니다.
Galmed Pharmaceuticals Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLMD News
- 갈메드 제약, 2025년 10월 28일 연례 주주총회 개최 예정
- Galmed Pharmaceuticals schedules annual general meeting for October 28
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
일일 변동 비율
1.45 1.52
년간 변동
1.15 6.86
- 이전 종가
- 1.51
- 시가
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- 저가
- 1.45
- 고가
- 1.52
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -1.99%
- 월 변동
- 17.46%
- 6개월 변동
- 11.28%
- 년간 변동율
- -78.39%
20 9월, 토요일