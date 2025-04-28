QuotazioniSezioni
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd

1.48 USD 0.03 (1.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLMD ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.52.

Segui le dinamiche di Galmed Pharmaceuticals Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.45 1.52
Intervallo Annuale
1.15 6.86
Chiusura Precedente
1.51
Apertura
1.50
Bid
1.48
Ask
1.78
Minimo
1.45
Massimo
1.52
Volume
79
Variazione giornaliera
-1.99%
Variazione Mensile
17.46%
Variazione Semestrale
11.28%
Variazione Annuale
-78.39%
21 settembre, domenica