Valute / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.03 (1.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLMD ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.52.
Segui le dinamiche di Galmed Pharmaceuticals Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GLMD News
- Galmed Pharmaceuticals fissa l’assemblea generale annuale per il 28 ottobre
- Galmed Pharmaceuticals schedules annual general meeting for October 28
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Intervallo Giornaliero
1.45 1.52
Intervallo Annuale
1.15 6.86
- Chiusura Precedente
- 1.51
- Apertura
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.52
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -1.99%
- Variazione Mensile
- 17.46%
- Variazione Semestrale
- 11.28%
- Variazione Annuale
- -78.39%
21 settembre, domenica