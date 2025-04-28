Валюты / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.02 (1.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLMD за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.42, а максимальная — 1.52.
Следите за динамикой Galmed Pharmaceuticals Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.42 1.52
Годовой диапазон
1.15 6.86
- Предыдущее закрытие
- 1.46
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.42
- High
- 1.52
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 17.46%
- 6-месячное изменение
- 11.28%
- Годовое изменение
- -78.39%
