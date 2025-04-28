KurseKategorien
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd

1.50 USD 0.01 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLMD hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Galmed Pharmaceuticals Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.47 1.52
Jahresspanne
1.15 6.86
Vorheriger Schlusskurs
1.51
Eröffnung
1.50
Bid
1.50
Ask
1.80
Tief
1.47
Hoch
1.52
Volumen
49
Tagesänderung
-0.66%
Monatsänderung
19.05%
6-Monatsänderung
12.78%
Jahresänderung
-78.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K