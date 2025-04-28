Währungen / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.50 USD 0.01 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLMD hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galmed Pharmaceuticals Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GLMD News
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Tagesspanne
1.47 1.52
Jahresspanne
1.15 6.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.51
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 19.05%
- 6-Monatsänderung
- 12.78%
- Jahresänderung
- -78.10%
