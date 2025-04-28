Devises / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.03 (1.99%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLMD a changé de -1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.45 et à un maximum de 1.52.
Suivez la dynamique Galmed Pharmaceuticals Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GLMD Nouvelles
- Galmed Pharmaceuticals convoque son assemblée générale annuelle pour le 28 octobre
- Galmed Pharmaceuticals schedules annual general meeting for October 28
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Range quotidien
1.45 1.52
Range Annuel
1.15 6.86
- Clôture Précédente
- 1.51
- Ouverture
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Plus Bas
- 1.45
- Plus Haut
- 1.52
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -1.99%
- Changement Mensuel
- 17.46%
- Changement à 6 Mois
- 11.28%
- Changement Annuel
- -78.39%
20 septembre, samedi