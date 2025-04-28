Moedas / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.51 USD 0.03 (2.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLMD para hoje mudou para 2.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.45 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Galmed Pharmaceuticals Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GLMD Notícias
Faixa diária
1.45 1.55
Faixa anual
1.15 6.86
- Fechamento anterior
- 1.48
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.45
- High
- 1.55
- Volume
- 157
- Mudança diária
- 2.03%
- Mudança mensal
- 19.84%
- Mudança de 6 meses
- 13.53%
- Mudança anual
- -77.96%
