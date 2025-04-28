Divisas / GLMD
GLMD: Galmed Pharmaceuticals Ltd
1.48 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLMD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.47, mientras que el máximo ha alcanzado 1.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Galmed Pharmaceuticals Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GLMD News
- Galmed to invest up to $10M in digital assets as part of new strategy
- Galmed plans to invest up to $10 million in digital assets
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Galmed Identifies Proprietary Biomarker Signature for Aramchol, Unlocking Multi-Billion-Dollar Expansion Potential Beyond NASH
- Galmed Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Rango diario
1.47 1.55
Rango anual
1.15 6.86
- Cierres anteriores
- 1.48
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Low
- 1.47
- High
- 1.55
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 17.46%
- Cambio a 6 meses
- 11.28%
- Cambio anual
- -78.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B