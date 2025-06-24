FiyatlarBölümler
Dövizler / GKOS
Geri dön - Hisse senetleri

GKOS: Glaukos Corporation

83.49 USD 2.33 (2.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GKOS fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.16 ve Yüksek fiyatı olarak 86.94 aralığında işlem gördü.

Glaukos Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GKOS haberleri

Günlük aralık
81.16 86.94
Yıllık aralık
77.11 163.71
Önceki kapanış
85.82
Açılış
86.94
Satış
83.49
Alış
83.79
Düşük
81.16
Yüksek
86.94
Hacim
2.195 K
Günlük değişim
-2.71%
Aylık değişim
-11.64%
6 aylık değişim
-15.01%
Yıllık değişim
-35.83%
21 Eylül, Pazar