Dövizler / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
83.49 USD 2.33 (2.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GKOS fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.16 ve Yüksek fiyatı olarak 86.94 aralığında işlem gördü.
Glaukos Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GKOS haberleri
- Stifel, Glaukos hissesi için Al tavsiyesini yineliyor ve Seçkin Listeye ekliyor
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, adds to Select List
- Navratil, Glaukos Corp yöneticisi, 453 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Navratil, Glaukos corp officer, sells $453k in shares
- Glaukos' Pipeline And High Valuation: A Risky Hold With Long-Term Upside (NYSE:GKOS)
- InvestingPro’nun Glaukos aşırı değerlenme uyarısı doğru çıktı, hisse %41 düştü
- InvestingPro’s Glaukos overvaluation call proves accurate as stock falls 41%
- Glaukos at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Glaukos shares fall 41% after InvestingPro’s February overvaluation alert
- Glaukos (GKOS) Q2 Revenue Jumps 30%
- GKOS Stock Falls Despite Q2 Earnings & Revenues Beat, Guidance Raised
- Mizuho lowers Glaukos stock price target to $130 on mixed outlook
- Glaukos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GKOS)
- Glaukos Corporation (GKOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Glaukos Corp beats Q2 2025 earnings estimates, stock dips
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Glaukos shares fall as revenue beat overshadowed by guidance concerns
- Glaukos Corp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, cites positive iDose feedback
- Glaukos receives EU certification for glaucoma surgery devices
- Glaukos to Celebrate 10th Anniversary of IPO Listing with NYSE Closing Bell
- Glaukos Corporation: Delivering Consistent Growth (NYSE:GKOS)
Günlük aralık
81.16 86.94
Yıllık aralık
77.11 163.71
- Önceki kapanış
- 85.82
- Açılış
- 86.94
- Satış
- 83.49
- Alış
- 83.79
- Düşük
- 81.16
- Yüksek
- 86.94
- Hacim
- 2.195 K
- Günlük değişim
- -2.71%
- Aylık değişim
- -11.64%
- 6 aylık değişim
- -15.01%
- Yıllık değişim
- -35.83%
21 Eylül, Pazar