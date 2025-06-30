Divisas / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
82.11 USD 0.27 (0.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GKOS de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.53, mientras que el máximo ha alcanzado 83.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Glaukos Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GKOS News
- Stifel reitera calificación de Compra para Glaukos y la añade a su Lista Selecta
- Navratil, directivo de Glaukos, vende acciones por $453 mil
- Glaukos' Pipeline And High Valuation: A Risky Hold With Long-Term Upside (NYSE:GKOS)
- La predicción de sobrevaloración de Glaukos por InvestingPro se confirma con una caída del 41%
- Glaukos at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Glaukos shares fall 41% after InvestingPro’s February overvaluation alert
- Glaukos (GKOS) Q2 Revenue Jumps 30%
- GKOS Stock Falls Despite Q2 Earnings & Revenues Beat, Guidance Raised
- Mizuho lowers Glaukos stock price target to $130 on mixed outlook
- Glaukos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GKOS)
- Glaukos Corporation (GKOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Glaukos Corp beats Q2 2025 earnings estimates, stock dips
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Glaukos shares fall as revenue beat overshadowed by guidance concerns
- Glaukos Corp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, cites positive iDose feedback
Rango diario
80.53 83.62
Rango anual
77.11 163.71
- Cierres anteriores
- 82.38
- Open
- 82.81
- Bid
- 82.11
- Ask
- 82.41
- Low
- 80.53
- High
- 83.62
- Volumen
- 2.287 K
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- -13.10%
- Cambio a 6 meses
- -16.42%
- Cambio anual
- -36.89%
