Moedas / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
82.39 USD 0.28 (0.34%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GKOS para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.80 e o mais alto foi 83.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Glaukos Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GKOS Notícias
- Stifel reitera classificação de Compra para ações da Glaukos e adiciona à Lista Seleta
- Navratil, diretor da Glaukos Corp, vende ações no valor de US$ 453 mil
- Glaukos' Pipeline And High Valuation: A Risky Hold With Long-Term Upside (NYSE:GKOS)
- Previsão de sobrevalorização da Glaukos pelo InvestingPro se confirma com queda de 41% nas ações
- Glaukos at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Glaukos (GKOS) Q2 Revenue Jumps 30%
- GKOS Stock Falls Despite Q2 Earnings & Revenues Beat, Guidance Raised
- Mizuho lowers Glaukos stock price target to $130 on mixed outlook
- Glaukos Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GKOS)
- Glaukos Corporation (GKOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Glaukos Corp beats Q2 2025 earnings estimates, stock dips
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Glaukos shares fall as revenue beat overshadowed by guidance concerns
- Glaukos Corp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Stifel reiterates Buy rating on Glaukos stock, cites positive iDose feedback
- Glaukos receives EU certification for glaucoma surgery devices
- Glaukos to Celebrate 10th Anniversary of IPO Listing with NYSE Closing Bell
- Glaukos Corporation: Delivering Consistent Growth (NYSE:GKOS)
Faixa diária
81.80 83.27
Faixa anual
77.11 163.71
- Fechamento anterior
- 82.11
- Open
- 83.07
- Bid
- 82.39
- Ask
- 82.69
- Low
- 81.80
- High
- 83.27
- Volume
- 64
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- -12.81%
- Mudança de 6 meses
- -16.13%
- Mudança anual
- -36.68%
