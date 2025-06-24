CotationsSections
GKOS: Glaukos Corporation

83.49 USD 2.33 (2.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GKOS a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.16 et à un maximum de 86.94.

Suivez la dynamique Glaukos Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
81.16 86.94
Range Annuel
77.11 163.71
Clôture Précédente
85.82
Ouverture
86.94
Bid
83.49
Ask
83.79
Plus Bas
81.16
Plus Haut
86.94
Volume
2.195 K
Changement quotidien
-2.71%
Changement Mensuel
-11.64%
Changement à 6 Mois
-15.01%
Changement Annuel
-35.83%
