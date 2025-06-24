Devises / GKOS
GKOS: Glaukos Corporation
83.49 USD 2.33 (2.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GKOS a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.16 et à un maximum de 86.94.
Suivez la dynamique Glaukos Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
81.16 86.94
Range Annuel
77.11 163.71
- Clôture Précédente
- 85.82
- Ouverture
- 86.94
- Bid
- 83.49
- Ask
- 83.79
- Plus Bas
- 81.16
- Plus Haut
- 86.94
- Volume
- 2.195 K
- Changement quotidien
- -2.71%
- Changement Mensuel
- -11.64%
- Changement à 6 Mois
- -15.01%
- Changement Annuel
- -35.83%
20 septembre, samedi